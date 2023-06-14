LA Clippers guardı Russell Westbrook için bu yaz beş tane "gerçekçi" hedef olduğu iddia edildi.



The Athletic'ten Danny Leroux, bu yaz serbest oyuncu olacak olan Westbrook için birkaç hedef takımı şu şekilde belirledi:



"Kendisine bir ilk beş pozisyonu (veya ilk beş oyuncusu maaşı) sunacak başka bir takım yok gibi görünüyor, ancak genç kadrolar ve muhtemelen playoff kalibreli takımlar bir üçüncü guard rolü teklif edebilir. Muhtemelen, en yetenekli kadrolar Westbrook'u en azından bir opsiyon olarak alabilir.



Kesin talipleri belirlemek zor, çünkü Westbrook bu noktada artık çok kutuplaştırıcı bir oyuncu. Ancak guard rotasyonunda derinlik arayan üst düzey takımlar arasında Phoenix Suns, Boston Celtics, Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers (James Harden ayrılırsa), Dallas Mavericks ve Miami Heat (Gabe Vincent ayrılırsa) bulunuyor."



Ancak bu altı takımın yanı sıra Leroux, Westbrook için daha az olası seçenekler olduğuna da inanıyor:



"Brooklyn Nets, Portland Trail Blazers, Minnesota Timberwolves, Chicago Bulls, Detroit Pistons ve San Antonio Spurs, hiyerarşide onların altında yer alan takımlar ama Westbrook işlerine yarayabilir."



Playofflar sırasında Westbrook, Clippers için beş maçta 23.6 sayı, 7.6 ribaund ve 7.4 asist ortalamaları yakalamıştı.





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