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Westbrook, "Harden'la oynamak istemiyor" iddiaları için: "Hepsi uydurma..."

Houston Rockets süperstarı Russell Westbrook, "artık James Harden ile oynamak istemediğine" dair haberleri, Instagram'da yalanladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets süperstarı Russell Westbrook, "artık James Harden ile oynamak istemediğine" dair haberleri, Instagram'da yalanladı.

Westbrook, Houston'dan ayrılmak istediğinin ortaya çıkmasından sonraki son birkaç gün içinde, manşetlerde önemli bir yer tutmuştu.

Russ'ın Houston'da Harden ile birlikte oynamak istemediğine dair söylentiler de bulunuyordu, fakat 32 yaşındaki oyuncu, bu iddiaları reddetti.

Westbrook'un gelecek sezon Harden'ın takım arkadaşı olmama arzusundan bahseden kişi, ünlü ESPN analisti Stephen A. Smith'ti.

Rockets point guardı, bu iftiraları artık kaldıramadı ve duygularını ESPN'in Instagram sayfasında duyurmaya karar verdi:

"Bugün benim doğum günüm, ama şunu söylemeliyim. Bunlar tamamen uydurmadır. İyi geceler."





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