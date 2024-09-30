Denver Nuggets'ın yeni oyuncusu Russell Westbrook, buradan önce forma giydiği takımların "yeteneklerini zirve noktaya çıkarmadıklarını" iddia etti.



Eski duraklaında kendisine gerçek stiliyle oynamasına izin verilmediğini iddia eden Russ, koç Michael Malone'un yeteneklerini zirve noktaya taşıyacağını inandığını belirtti:



"Dürüst olmak gerekirse, benzersiz yeteneklerim vardı fakat bunun hakkını verebileceğim pozisyonlara yerleştirilmemiştim. Kendi pozisyonumu oynamadığım bir pozisyondaydım diyebilirim.



Koç Malone hızımı kullanmama ve hızlı hücumdaki becerilerimi kullanarak takım akadaşlarımı daha iyi hale getirmeme olanak sağlıyor. Yapmayı en sevdiğim şey de bu."



Westbrook'un son takımı olan LA Clippers, NBA.com'a göre önceki sezon maç başına hızlı hücum sayılarında 13. sırada yer alırken, Nuggets ise 23. sıradaydı.



Russ, Los Angeles Lakers forması giydiği 2021-22 ve 2022-23 sezonlarında, LeBron James ve Anthony Davis'in yanında edindiği daha sınırlı bir hücum rolüne kendini entegre etmekte epeyce zorlanmıştı.



35 yaşındaki Westbrook, geçtiğimiz sezon Clippers'ta çoğunlukla yedek rolünde 11,1 sayı, 5,0 ribaund, 4,5 asist ve 1,1 top çalma ortalamaları yakalamıştı.



