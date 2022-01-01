Westbrook: "Derecemiz değil, zihniyetimiz önemli"

Los Angeles Lakers yıldızı Russell Westbrook, Lakers'ın sezondaki son durumu hakkında konuştu.



Westbrook, kendisi için önemli olanın takımın 24-27'lik derecesinden ziyade, takım arkadaşlarının zihniyeti olduğunu söyledi:



"Dürüst olmak gerekirse benim için pek farklı bir durum değil. Geçen yıl da bu zamanlarda 15-32'lik bir derecemiz vardı ve playofflara kalma şansımız yoktu.



Burada zihniyet ön plana çıkıyor. İnsanların yapamayacağınızı düşündüğü bir şeyi yapabileceğinize her zaman inanmanız gerek. Bana göre bu zihniyeti aramızda oluşturduğumuz zaman, kimin kadroya girip çıktığı veya sezondaki derecemiz farketmeksizin, ekibin ruhu ve oynama şeklimiz her türlü farklı olacak.



İyi vakit geçirirken ve oynarken dereceyi unutabiliyorsunuz, ki derece cidden önemli değil. Sadece belli beklentileri olan insanların aralarında çıkardığı bir sohbet konusu.



Geçen sefer de söylediğim gibi, bu hayal kırıklığı insanların yetenek seviyemize göre bizden belli bir seviyede veya derecede olmamızı beklemelerinden kaynaklanıyor. Ve bizim de enerjimizi doğru yolda ilerlemeye yönlendirmemiz gerekiyor."



Russ, Batı Konferansı'nda dokuzuncu sırada yer alan Lakers formasıyla 18.9 sayı, 7.8 ribaund ve 7.7 asist ortalamalarına sahip.



