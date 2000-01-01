Westbrook da Tokyo Olimpiyatları'na gitmek istiyor!

Houston Rockets süperstarı Russell Westbrook, James Harden'a katılarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda oynama isteğini ifade etti.



Steph Curry ve Damian Lillard da dahil olmak üzere birçok büyük yıldız oyuncu, 2020 Olimpiyat Oyunlarına katılmak istediklerini belirtmişti. Şimdi, Houston Rockets All-Star'ları Russell Westbrook ve James Harden da isimlerini bu listeye eklediler.



Rockets'a bu yaz katılan Westbrook, uluslararası oyunlara katılmayı "çok isteyeceğini" söyledi. Harden'ın de benzer düşünceleri vardı ve "2020 Olimpiyatları'nda oynamanın bir onur" olacağını belirtmişti.



CV'LERİNDE O ALAN BOŞ DEĞİL!



Harden ve Westbrook, daha önce de uluslararası sahnede yer almışlardı. İki yıldız da Londra'daki 2012 Olimpiyat Oyunlarında ABD Milli Takımı ile altın madalya almış ve her ikisi de Dünya Şampiyonluğu kazanmıştı.



Harden, geçtiğimiz ay Rockets basınında gazetecilere verdiği demeçte, "Elbette ABD'yi, bu güzel ülkeyi temsil etmek hedeflerimden biri." demişti.



Çeşitli nedenlerden dolayı, Anthony Davis, Damian Lillard ve Kevin Love gibi önde gelen NBA oyuncuları, bu yaz düzenlenen FIBA turnuvasından çekilmeye karar vermişti. Sonuç olarak, Amerikalılar 13 yıldan beri ilk kez büyük bir uluslararası turnuvada altın kazanamadı.



