Westbrook: "Bir duraklamaya ihtiyacımız vardı"

Houston Rockets süperstarı Russell Westbrook, geçtiğimiz hafta sonu Wisconsin'de Jacob Blake'in vurulmasının ardından oyuncuların bir duraklamaya ihtiyacı olduğunu itiraf etti.



Blake, polis tarafından sırtından yedi kez vurulmuştu ve belden aşağısı felç olmuştu.



Westbrook, ESPN'den Salman Ali'ye şunları söyledi:



"Bence hepimizin bir duraklamaya ihtiyacı vardı - duygusal, fiziksel ve zihinsel olarak. Duraklama daha büyük bir amaç içindi: bugün dünyamızdaki tüm sosyal sorunlar için. Son zamanlarda yaşanan polis cinayetleri ve vurulmalara dayanarak, bu olay platformumuzu kullanmamızı sağladı."



Westbrook ayrıca Blake'in vuruluşu hakkında şu ifadeleri kullandı:



"Videoyu izledim. Çok üzücü. Açıklayamayacağınız bir şey ve bu doğru olmayan bir şey."



NBA oyuncuları Çarşamba ve Perşembe günkü maçları boykot etmeye karar vermişlerdi ve playofflar ise bu gece devam edecek.



