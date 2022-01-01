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Westbrook: "Benim de top kaybı yapmaya hakkım var!"

Los Angeles Lakers yıldızı Russell Westbrook, yaptığı top kayıpları yüzünden kendisini eleştirenlere tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers yıldızı Russell Westbrook, yaptığı top kayıpları yüzünden kendisini eleştirenlere tepki gösterdi.

Dün gece Minnesota Timberwolves'a karşı alınan 108-103'lük galibiyetten sonra bile, Westbrook maç sırasında dokuz top kaybı yaptığı için sosyal medyada eleştirilerin kurbanı olmuştu.

Bu eleştirilerin karşısında Russ, kendisini eleştirenlere bir kez daha seslendi:

"Oyunum şutlara veya ne kadar top kaybı yaptığıma bağlı değil. Bazı şutları kaçırdım evet, ama bu oyunun bir parçası. Benim de her oyuncu gibi şut kaçırmaya veya top kaybı yapmaya hakkım var. Hepsi basketbolun bir parçası."

Westbrook bu sezon maç başına ortalama 4.6 top kaybı ile oynuyor.


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