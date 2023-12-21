LA Clippers guardı Russell Westbrook, bench rolüyle ilgili "gerçek fedakarlık" tanımının altını çizdi.



Russ, takımın erken dönemdeki sıkıntılarını göz önünde bulundurarak Clippers için benchten gelme talebinde bulunmuş olmasından bahsetti ve takımın gelişimi için fedakarlık yapmaya hazır olduğunu söyledi:



"Çok uzun süredir ligde olduğum için, gerçek fedakarlık ne demek iyi bilirim. Bazen gitmek isteyeceğiniz bir yol olmayabilir, ancak eğer takımın iyiliği için olacaksa, en önemli şey de budur. Bu bir takım oyunu ve en önemli hedefin şampiyonluk olduğunun bilincindeyim."



Bench rolü aldığından beri rakamları düşüşe uğramış olan Westbrook, bu sezon bu rolde oynadığı 17 maçta 9,5 sayı, 5,8 ribaund ve 4,1 asist ortalamaları yakalamıştı.





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