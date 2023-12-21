Westbrook, bench rolü için: "Fedakarlık nedir bilirim..."

LA Clippers guardı Russell Westbrook, bench rolüyle ilgili "gerçek fedakarlık" tanımının altını çizdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Westbrook, bench rolü için: 'Fedakarlık nedir bilirim...'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Aralık 2023 14:43
Son güncelleme 21 Aralık 2023 14:51
LA Clippers guardı Russell Westbrook, bench rolüyle ilgili "gerçek fedakarlık" tanımının altını çizdi.

Russ, takımın erken dönemdeki sıkıntılarını göz önünde bulundurarak Clippers için benchten gelme talebinde bulunmuş olmasından bahsetti ve takımın gelişimi için fedakarlık yapmaya hazır olduğunu söyledi:

"Çok uzun süredir ligde olduğum için, gerçek fedakarlık ne demek iyi bilirim. Bazen gitmek isteyeceğiniz bir yol olmayabilir, ancak eğer takımın iyiliği için olacaksa, en önemli şey de budur. Bu bir takım oyunu ve en önemli hedefin şampiyonluk olduğunun bilincindeyim."

Bench rolü aldığından beri rakamları düşüşe uğramış olan Westbrook, bu sezon bu rolde oynadığı 17 maçta 9,5 sayı, 5,8 ribaund ve 4,1 asist ortalamaları yakalamıştı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery