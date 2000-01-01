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Westbrook, arka arkaya gecelerde oynamayacak!

Washington Wizards koçu Scott Brooks, Russell Westbrook'un önümüzdeki sezon arka arkaya gecelerde olan maçlarda oynamayacağını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards koçu Scott Brooks, Russell Westbrook'un önümüzdeki sezon arka arkaya gecelerde olan maçlarda oynamayacağını söyledi.

Wizards ekibi, yıldız oyuncusunu olası sakatlıklardan korumayı hedefliyor. 32 yaşındaki patlayıcı point guard son derece dayanıklı olsa da, geçmişte sağ dizinden birkaç ameliyat geçirmişti.

Sözleşmesinde üç senesi daha olan Westbrook'un, 131 milyon dolar daha alacağı maaşı bulunuyor. Wizards, 2016 MVP'sinin otuzlu yaşlarının başında olduğu için herhangi bir ciddi sakatlığı önlemek durumunda kalacak.

Veteran süperstar, henüz yeni ekibiyle ilk maçına çıkmış değil.


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