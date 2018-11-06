Westbrook acı içinde yere yığıldı, durumu belirsiz

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Oklahoma City Thunder süperstarı Russell Westbrook, dün geceki New Orleans Pelicans karşılaşmasının üçüncü çeyreğinde yere uygunsuz bir şekilde düşerek ayak bileğini burktu ve karşılaşmaya devam edemedi.Russ, bir ribaund almak için yükseldiğinde kendisiyle zıplayan Anthony Davis'in yanındayken yere bileğini burkarak bastı ve acı içinde bağırarak yere yığıldı. Takım antrenörlerinin yardımıyla soyunma odasına götürülen Russ için, takım arkadaşı Paul George şu ifadeleri kullandı:Westbrook'un MR çektirdiği ve sonuçların negatif çıktığı bildirildi.OKC, Çarşamba geceki Cleveland Cavaliers maçı öncesine kadar antrenman yapmayacağı için, Westbrook'un durumunun şimdilik ne olacağı bilinmiyor.