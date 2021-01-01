Westbrook, 9 top kaybı yaptı!: "15 tane de yaparım, kimse bir şey diyemez"

Los Angeles Lakers yıldızı Russell Westbrook, Phoenix Suns'a karşı oynadığı hazırlık maçında dokuz top kaybı yapması hakkında konuştu.



Lakers ekibi, hazırlık maçındaki mağlubiyet serisini Phoenix Suns'a karşı aldığı ağır mağlubiyetle (94-123) sürdürdü. Ev sahibi takım hazırlık maçlarında üst üste 4. mağlubiyetini aldı ve henüz tek bir maç bile kazanamadı.



Lakers ile ikinci maçına çıkan Westbrook, 26 dakikada 8 sayı, 2 ribaund ve 5 asistle karşılaşmayı tamamladı. 32 yaşındaki oyuncu bunların yanında 9 da top kaybı yaptı.



Maçtan sonra, yüksek top kaybı miktarının, koç Frank Vogel'in sistemine alışmak için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunun bir göstergesi olup olmadığı sorulduğunda ise yanıtı şöyle oldu:



"Sorun yok. Top kayıplarının sorumlusu benim. Ama şöyle de bir şey var ki, şu anda sayılmıyorlar. O yüzden 15 kez de yaparım. Kimse de bir şey diyemez. Yine de sorumluluğu üstleniyorum. Bunları düzeltmek çok kolay iş. Çünkü en önemli şey zamanlama ve ben de hızımı ve paslarımı sahadaki arkadaşlara yönelik olarak ayarladığım bir dönemdeyim.



Bu hataları şimdiden yapıp aradan çıkarmak ve sonra da arkamda bırakmak daha iyi olur. Yani şu anda bu top kayıpları hiçbir şey ifade etmiyor. Hepsi benim zamanlama hatamdan kaynaklanıyor ve bu da çözebileceğimiz bir şey.



Zaten şimdiye dek hazırlık maçları döneminde hiç iyi olmamışımdır. Bu dönem bir şeyleri anlama ve çözme dönemi olduğu için, hiç umursamıyorum. Pek çok adam muhtemelen Nisan'dan beri maç oynamamıştı."



"BUNLARIN OLMASI NORMAL"



Russ, ifadelerini şöyle sürdürdü:



"Halen beraber oynamayı öğrendiğimiz bir süreçteyiz ve sezon başladığında bunu çözmenin yollarını bulacağız. Bu süreçte bazı sıkıntılar da olacak. Yani bunlar normal ve bunun bilincindeyiz.



Bu oyunu uzun zamandır oynuyorum. Yapmamız gereken tek şey, sene sonuna doğru en iyi oyunumuzu ortaya koyduğumuzdan emin olmak."



