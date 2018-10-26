Westbrook, 0-4 başlangıç için: "Paniğe gerek yok"

Russell Westbrook, dün gece Boston Celtics'e karşı alınan 101-95'lik yenilginin sorumluluğunu üzerine aldığını ve Oklahoma City Thunder'ın sezonda 0-4 serisinde olmasından ötürü "panik olmamaları gerektiğini" söyledi.
Karşılaşmanın son çeyreğinde 7'de 0 isabetle oynayan ve üç top kaybı yapmış olan Russ, şu açıklamaları yaptı: "Benim hatam. Maçı kazanmak için ne yapmamız gerekiyorsa bunun tüm sorumluluğunu üzerime alıyorum. Maç sonlarını oynama konusunda daha iyi bir iş çıkarmamız gerkeiyor, suç bende." "İyi durumdayız. İyi olacağız. Daha erken. Soyunma odasındaki adamlarımla, maç kazanmak için kendime ve sahip olduğum yeteneklere güveniyorum. Panik yapmaya gerek yok. Tabii istediğimiz gibi başlayamadık, ama sizi temin ederim ki iyi olacağız. Yani endişe yok."
Westbrook karşılaşmayı 13 sayı, 15 ribaund ve 8 asistle tamamlamıştı.