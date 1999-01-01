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West: "Pippen'ı 1999'da Lakers'a getirmekle hiç ilgilenmemiştik"

Eski Los Angeles Lakers genel menajeri Jerry West, Lakers'ın 1999'da Scottie Pippen'ı getirmekle hiçbir zaman gerçekten ilgilenmediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski Los Angeles Lakers genel menajeri Jerry West, Lakers'ın 1999'da Scottie Pippen'ı getirmekle hiçbir zaman gerçekten ilgilenmediğini söyledi.

Pippen hakkında bir zamanlar, kariyerinin sonlarına doğru Lakers'a gideceğine dair iddialar bulunuyordu. Söylentiye göre Pippen, 1998-99 sezonunda Houston Rockets ile tek bir sezon geçirdikten sonra, Lakers'a gitmeye çalışıyordu.

Bununla birlikte, Jerry West, L.A.'in, Pippen'ı Hollywood'a getirmekle asla gerçekten ilgilenmediğini belirtti:

"Aklımda onun hakkında geçen bir konuşma yok. Scottie Pippen'a her zaman oyuncu olarak hayran kalmışımdır. Ama yine de sonrasında iyi iş çıkardık. Değil mi?"

Lakers, o noktadan sonra iyi iş çıkarmış, arka arkaya üç sezon şampiyonluk kazanmıştı.


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