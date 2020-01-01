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West: "Luka, bana Magic Johnson'ı hatırlatıyor"

LA Clippers danışmanı ve Los Angeles Lakers efsanesi Jerry West, Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic'in kendisine NBA efsanesi Magic Johnson'ı hatırlattığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers danışmanı ve Los Angeles Lakers efsanesi Jerry West, Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic'in kendisine NBA efsanesi Magic Johnson'ı hatırlattığını söyledi.

West, Dave's Front Office podcasti'nde Luka hakkında Dave Wohl'a düşüncesini şu şekilde sundu:

"İnanılmaz bir oyuncu, gerçekten. Kendisi 'On yıla damgasını vuran' dediğim ve pek sık görmediğimiz, değişim öncüsü oyunculardan biri. Olağanüstü. Oyunu keyif alarak oynuyor. Fiziği iyi, ribaund alabiliyor ve iyi bir pasör. Ve oyuncuların ona büyük saygı duyduğunu görebiliyorsunuz. Oynarken yüzünde her zaman bir gülümseme oluyor. Bana Earvin Johnson'ı hatırlatıyor."

Doncic'in üçüncü liginde MVP ödülünü kazanması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon, Luka maç başına 28.8 sayı, 9.4 ribaund ve 8.8 asist ortalamaları ile Mavs'in playofflara dönmesine yardımcı olmuştu.


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