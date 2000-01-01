West: "Kobe, Jordan'a doğru çekilen bir mıknatıs gibiydi"

Eski Los Angeles Lakers genel menajeri Jerry West, merhum efsane Kobe Bryant'ın gençken uzun zamandır idol aldığı Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'a doğru nasıl çekildiğini ve bu sayede nasıl büyüdüğünü açıkladı.



Birçok oyuncu Jordan'ın saygısını istemişti, ancak çok azı dikkatini çekmişti. Kobe, West'in belirttiği gibi, dur durak bilmeyen bir azim ve Jordan'ın saygı duyduğu bir çalışma ahlakı ile, Jordan'a bağlı kalmayı başarmıştı:



"Bir oyunda etkileşime girdiklerini izlediyseniz, Kobe her zaman Michael'a yaklaşan bir mıknatıs gibiydi. Michael genellikle sahadayken çok oyuncu ile etkileşime girmezdi. Sadece oyununu oynardı. Ama nedense ona karşı bir yakınlığı vardı."



İlişkilerinin kapsamı, Jordan'ı izleyip taklit ederek işin püf noktalarını öğrenmesi şeklinde yorumlanırken, Bryant'ın anma töreninde, ikisinin de düşünülenden çok daha yakın olduğu görülerek, bu durum ilişkilerine farklı bir ışık tutmuştu.



"İNSANLAR BÖYLE BİR TARAFI OLDUĞUNU BİLMİYORDU"



West, Bryant'ın anma töreninden önceki gece, 23 Şubat'ta Jordan ile bir araya gelmişti. Jordan, konuşmasına birkaç hafta boyunca çalışmıştı, ancak West, eski Bulls yıldızının Kobe için ne söyleyeceğini bildiği için, içerikten ötürü endişe duymamıştı:



"Michael doğru şeyleri söyleyecek. Ruhu olan birisi. Çoğu insan onu yaşamda çok daha yüksek bir yere yerleştirmişti ve onun böyle bir tarafının olduğunu düşünmüyorlardı. Ama bence Kobe gerçekten ona dokunmuştu."



Jordan, konuşması sırasında yumuşak tarafını sergileyerek gözyaşlarına boğulmuştu ve Kobe ile ne kadar yakın olduklarını göstermişti.



