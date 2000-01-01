West: "Jokic sanki hamakta uzanırken oynuyor, çok rahat..."

LA Clippers danışmanı ve Los Angeles Lakers efsanesi Jerry West, Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic'in "Magic Johnson, Larry Bird, Chris Paul ve LeBron James gibi düşündüğünü" söyledi.



Jokic, pivot olarak pasörlük yeteneği ile olağanüstü bir oyuncu olarak övgü topluyor. West, Dave's Front Office podcast'inde Dave Wohl'a, Sırp yıldızın sahada düşünme şeklinin, NBA'in en iyilerinden bazıları gibi olduğunu belirtti:



"Magic Johnson, Larry Bird, Chris Paul, LeBron James gibi düşünüyor ve bir de 2.13 boyunda. Onu seyrettiğinizde attığı bazı şutları görünce 'Aman tanrım girme şansı yok' diyorsunuz. Ama David, onun kilit noktası, inanılmaz ellere sahip olması.



Bir ribaund pozisyonunayken baktığınızda, 4-5 kişi orada oluyor ve etrafında sekiz tane el olsa da bir şekilde o topu alabiliyor. Olağanüstü bir oyuncu, izlemesi çok zevkli. Sanki hamakta uzanırken oynuyormuş gibi görünüyor. Çok rahat görünüyor."



25 yaşındaki Jokic, 2014'te bir ikinci tur Draft seçimiydi. O zamandan beri iki kez All-Star seçildi ve ligdeki en iyi iyi pivotlardan biri olarak kabul ediliyor.



Geçtiğimiz sezon Joker, maç başına 19.9 sayı, 9.7 ribaund ve 7.0 asist ortalamaları kaydetmişti. 19 playoff maçında da istatistiklerini maç başına 24.4 sayı, 9.8 ribaund ve 5.7 asiste yükseltmişti.



