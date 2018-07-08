  •  
    Fenerbahçe devreye girdi! Tek rakibi Lazio...
  •  
    De Jong'un yeni takımı! Sneijder'e rakip oluyor
  •  
    Sporting, rakamı indirdi! Bas Dost'un bonservisi
  •  
    Beşiktaş'ı mutlu eden üçlü! Fiyatları patladı...
  •  
    Maçta güldüren diyalog; "Oğlum ya salak mısın?"

West Ham'dan Wilshere ve Yarmolenko bombası

Fenerbahçe'nin transfer etmek için İstanbul'a getirip ikna etmeye çalıştığı Jack Wilshere'in West Ham United'a transfer olacağı iddia edildi. Ayrıca West Ham United'ın Wilshere'ın ardından Andriy Yarmolenko'yu da açıklayacağı belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
West Ham'dan Wilshere ve Yarmolenko bombası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Temmuz 2018 15:50
Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Jack Wilshere ile ilgili olarak flaş bir iddia ortaya atıldı.

"WEST HAM, WILSHERE'A İMZA ATTIRACAK"

İngiliz basını, sözleşmesi elinde olan ve Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği 26 yaşındaki yıldız futbolcunun West Ham United'a imza atacağını duyurdu. Pazartesi günü, West Ham United'ın Jack Wilshere transferini duyuracağı belirtildi.

Öte yandan Türk basınında çıkan haberlerde de Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin gazetecilere Jack Wilshere'in West Ham United ile anlaştığını söylediği yazıldı.

WILSHERE'İN ARDINDAN YARMOLENKO DA BİTTİ!

Sky Sports, Jack Wilshere'in yanı sıra, West Ham United'ın Borussia Dortmund'dan Andriy Yarmolenko'yu da transfer edeceğini duyurdu. 28 yaşındaki forvetin, West Ham United'ın kamp yaptığı İsviçre'de sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.

West Ham United ile Borussia Dortmund'un Andriy Yarmolenko'nun transferi için 20 milyon euroya anlaştığı vurgulandı. Sağlık kontrollerinin ardından bu transferin de açıklanacağı ifade edildi.

Öte yandan West Ham United'ın Lazio'dan Felipe Anderson'u da transfer etmek istediği ancak İtalyan ekibinin 50 milyon eruo bonservis bedeli talep etmesinin ardından Brezilyalı'dan vazgeçtiği belirtildi.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için