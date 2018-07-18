West Ham'dan Domagoj Vida'ya servet!

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Dünya Kupası'nda final oynayan Hırvatistan Milli Takımı'nın forması altında sergilediği başarılı performanslagururu olaniçin İngiliz kulüpleri kesenin ağzını açtı.Everton ve Liverpool'un ardından 29 yaşındaki stopere talip olan West Ham United'ın, Beşiktaş'a geri çevrilmesi zor bir teklif yaptığı ortaya çıktı.Jack Wilshere ve Felipe Anderson başta olmak üzere transferde bombaları üst üste patlatan İngiliz ekibi, Vida için daha önce Beşiktaş'a yaptığı 18 milyon euroluk teklifi son olarak 22 milyon euroya yükseltti. Bu teklifiyle Everton ve Liverpool'u geride bırakan West Ham United, siyah-beyazlılardan kısa süre içinde karar vermesini istedi. Liverpool ile 21 milyon euroluk bir bonservis bedeli üzerinden pazarlık yapan Beşiktaş'ın, West Ham United'ın paranın büyük bölümünü peşin ödeyecek olması nedeniyle bu kulübe daha sıcak baktığı belirlendi.Gönderdiği oyunculardan gelecek parayla ilk etapta personel ve futbolcuların maaşlarını ödemenin yanı sıra transfer yapmayı da planlayan siyah-beyazlı kulüp, Vida'nın satışından elde edilecek gelirle Teknik Direktör Şenol Güneş'in tüm taleplerini karşılamaya çalışacak. Beşiktaş kısa süre içinde sağ bek, 10 numara ve golcü transferlerini bitirecek.Bu arada bugün Beşiktaş kampına gelmesi beklenen Başkan Fikret Orman ve Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner, Şenol Güneş ile buluşacak. Başkan Orman ve Güner zirvede başta Vida'nın olası satışı olmak üzere transferdeki gelişmelerle ilgili Güneş'le görüş alış verişinde bulunacak.Beşiktaş'ın geçen sezon ara transferde Dinamo Kiev'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Domagoj Vida, Dünya Kupası'ndaki başarılı performansıyla değerini katladı. Hırvatistan formasıyla 6 maçta ilk 11'de sahaya çıkan ve 1 gole imza atan 29 yaşındaki oyuncu transferin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı. İngiliz kulüplerini peşine takan Vida'nın Beşiktaş'la 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.Domagoj Vida, Hırvatistan Milli Takımı formasıyla 65 karşılaşmaya çıkarken, rakip fileleri 3 kez havalandırdı. Deneyimli stoper, Dünya Kupası'nın ardından birçok medya organı tarafından turnuvanın altın karmasına alındı.