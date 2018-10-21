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West Ham'da sakatlık şoku! 6 ay yok...

West Ham'ın Tottenham ile oynadığı maçta sakatlanan Andriy Yarmolenko'nun aşil tendonunun koptuğu ve 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
West Ham'da sakatlık şoku! 6 ay yok...
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21 Ekim 2018 17:08
Premier Lig ekiplerinden West Ham'ın sezon başında 20 milyon euroya transfer ettiği Ukraynalı kanat oyuncusu Andriy Yarmolenko, 6 ay sahalardan uzak kalacak.

West Ham'ın Tottenham'a 1-0 yenildiği maçta sakatlanan ve oyundan çıkan Yarmolenko'nun aşil tendonunun koptuğu belirtildi.

28 yaşındaki futbolcunun bu hafta içinde ameliyat olacağı ve büyük ihtimalle sezonu kapatacağı kaydedildi.



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