Premier Lig ekiplerinden West Ham'ın sezon başında 20 milyon euroya transfer ettiği Ukraynalı kanat oyuncusu Andriy Yarmolenko, 6 ay sahalardan uzak kalacak.
West Ham'ın Tottenham'a 1-0 yenildiği maçta sakatlanan ve oyundan çıkan Yarmolenko'nun aşil tendonunun koptuğu belirtildi.
28 yaşındaki futbolcunun bu hafta içinde ameliyat olacağı ve büyük ihtimalle sezonu kapatacağı kaydedildi.
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West Ham'ın Tottenham'a 1-0 yenildiği maçta sakatlanan ve oyundan çıkan Yarmolenko'nun aşil tendonunun koptuğu belirtildi.
28 yaşındaki futbolcunun bu hafta içinde ameliyat olacağı ve büyük ihtimalle sezonu kapatacağı kaydedildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın