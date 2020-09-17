West Ham United'dan Vida yoklaması

Beşiktaş'ın yollarını ayırmak istediği Domagoj Vida'ya, Premier Lig'den talip çıktı.

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West Ham United'dan Vida yoklaması
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17 Eylül 2020 08:48
Beşiktaş'ın yıllık 3.5 milyon Euro'yu bulan maliyeti sebebiyle yollarını ayırmak istediği Domagoj Vida'ya West Ham United talip oldu.

İngiliz ekibinin, 31 yaşındaki savunma oyuncusu için kollarını sıvadığı ve kısa süre içinde Hırvat oyuncu için Beşiktaş'a transfer teklifinde bulunmaya hazırlandığı öğrenildi.

HEDEF 5 MİLYON EURO

Beşiktaş, West Ham'ın istediği Vida için kapıyı 5 milyon Euro'dan açmaya hazırlanıyor. Siyah-Beyazlı yönetim Vida'dan gelecek bonservis ve oyuncunun yıllık ücretinden kurtularak önemli bir tasarruf hedefliyor.



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