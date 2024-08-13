West Ham United, Wan-Bissaka'yı açıkladı!

West Ham United, Manchester United'dan Wan-Bissaka'yı transfer etti.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
West Ham United, Wan-Bissaka'yı açıkladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ağustos 2024 14:43
İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, Manchester United'ın sağ beki Aaron Wan-Bissaka'yı kadrosuna kattı.

West Ham United Kulübü, 26 yaşındaki İngiliz futbolcuyla 7 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında, transferin 15 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Kariyerine Crystal Palace'ta başlayan Wan-Bissaka, 2019'da 50 milyon sterlin karşılığında Manchester United'a transfer olmuştu.

Wan-Bissaka, Manchester United formasıyla 5 sezonda 190 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery