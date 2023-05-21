İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında West Ham United, sahasında Leeds United ile karşı karşıya geldi. Londra Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçı West Ham United 3-1 kazandı.
Karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Declan Rice, 72. dakikada Jarrod Bowen ve 90. dakikada Manuel Lanzini attı. Leeds United'ın tek golü 17. dakikada Rodrigo'dan geldi.
Bu sonucun ardından West Ham United, 40 puana yükseldi. Leeds United, 31 puanda kaldı.
West Ham United, ligin gelecek haftasında Leicester City deplasmanına gidecek. Leeds United sahasında Tottenham ile karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Declan Rice, 72. dakikada Jarrod Bowen ve 90. dakikada Manuel Lanzini attı. Leeds United'ın tek golü 17. dakikada Rodrigo'dan geldi.
Bu sonucun ardından West Ham United, 40 puana yükseldi. Leeds United, 31 puanda kaldı.
West Ham United, ligin gelecek haftasında Leicester City deplasmanına gidecek. Leeds United sahasında Tottenham ile karşı karşıya gelecek.