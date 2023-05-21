West Ham United, evinde Leeds'i geçti

Premier Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta West Ham United, sahasında Leeds United'ı 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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West Ham United, evinde Leeds'i geçti
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21 Mayıs 2023 17:31
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında West Ham United, sahasında Leeds United ile karşı karşıya geldi. Londra Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçı West Ham United 3-1 kazandı.

Karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Declan Rice, 72. dakikada Jarrod Bowen ve 90. dakikada Manuel Lanzini attı. Leeds United'ın tek golü 17. dakikada Rodrigo'dan geldi.

Bu sonucun ardından West Ham United, 40 puana yükseldi. Leeds United, 31 puanda kaldı.

West Ham United, ligin gelecek haftasında Leicester City deplasmanına gidecek. Leeds United sahasında Tottenham ile karşı karşıya gelecek.

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