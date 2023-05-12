West Ham United - AZ maçına Meler damgası!

UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı finalinde West Ham United ile AZ Alkmaar kozlarını paylaştı. Mücadeleye hakem Halil Umut Meler'in kararları damga vurdu.

, Fotoğraf; AA
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West Ham United - AZ maçına Meler damgası!
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12 Mayıs 2023 08:46
Son güncelleme 12 Mayıs 2023 08:47
West Ham United - AZ Alkmaar mücadelesine hakem kararları damga vurdu.

Müsabakanın 41. dakikasında Tijjani Reijnders'in uzaklardan golüyle 1-0 öne geçen AZ Alkmaar, mücadelede üstünlüğünü koruyamadı. Golün ardından maçın hakemi Halil Umut Meler'e uzun süre itiraz eden West Ham United, gol öncesinde Paqueta'ya faul yapıldığı görüşünü savundu.

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yoğun itirazlarda bulunan West Ham United forması giyen futbolcular, golün iptalini istedi.

Pozisyon VAR'da incelenirken gol kararı geçerli sayıldı. Ancak West Ham taraftarları, özellikle sosyal medyada Halil Umut Meler'e gol kararı nedeniyle yoğun tepki gösterdi. 

MAÇI WEST HAM KAZANDI

Ev sahibi ekip West Ham United karşılaşmayı geriden gelerek 2-1 kazandı. İngiliz temsilcisine galibiyeti getiren golleri 67nci dakikada penaltıdan Benrahma ve 75inci dakikada Antonio kaydetti. AZ Alkmaar'ın tek sayısı ise 41inci dakikada Reijndersten geldi.

 
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