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West Ham transferde 100 milyon euroyu geçiyor!

West Ham United, Lille'in genç orta sahası Thiago Maia'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
West Ham transferde 100 milyon euroyu geçiyor!
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02 Ağustos 2018 18:09
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham Unitede, yaz transfer sezonu boyunca önemli isimleri kadrosuna katarak ses getirmişti. Borvo-mavili ekibin yeni hamlesi ise Lille forması giyen Thiago Maia oldu.

İngiliz medyasında yer alan habere göre West Ham United, oyuncu için Lille yetkililerine 20 milyon euroluk teklfini sundu.

Transferin bir başka sebebi ise geçtiğimiz günlerde Cheikhou Kouyaté'nin Crystal Palace'a transfer olması.

Maia'nın 50 milyon euroluk serbest kalma maddesinin olmasına rağmen Lille, yaşadığı ekonomik krizden dolayı oyuncuyu elinden çıkartmaya sıcak bakıyor.

Thiago Maia, geçtiğimiz sezon Fransız ekibi Lille'e Santos'tan 14 milyon euroluk bedelle transfer olmuştu.

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