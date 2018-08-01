West Ham, transfer için resmen düğmeye bastı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, transfer döneminde hızlı hareket etmeye devam ediyor. Bordo-mavili ekip şimdi de Porto'nun başarılı kanat oyuncusu Yacine Brahimi için atağa kalktı.
Portekiz basınında çıkan haberlere göre West Hamlı yöneticiler, Portekiz devi ile Brahimi transferini görüşmek üzere biraraya geldi.
Porto, 28 yaşındaki oyuncu için İngiliz ekibinden 60 milyon euroluk serbest kalma maddesinin karşılaşmasını talep ediyor.
Cezayirli yıldız, geçtiğimiz sezon Porto forması ile çıktığı 49 karşılaşmada 12 gol 10 asistlik performans göstermişti.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Portekiz basınında çıkan haberlere göre West Hamlı yöneticiler, Portekiz devi ile Brahimi transferini görüşmek üzere biraraya geldi.
Porto, 28 yaşındaki oyuncu için İngiliz ekibinden 60 milyon euroluk serbest kalma maddesinin karşılaşmasını talep ediyor.
Cezayirli yıldız, geçtiğimiz sezon Porto forması ile çıktığı 49 karşılaşmada 12 gol 10 asistlik performans göstermişti.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın