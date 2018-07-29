  •  
    Jurgen Klopp, Beşiktaşlı yıldızdan artık vazgeçti!
  •  
    Ve Süper Lig'den ayrılan EN PAHALI 25 futbolcu
  •  
    Talisca Çin'i "ESİR" aldı! Önce hat-trick, bu kez...
  •  
    İşte Phillip Cocu'nun 7 genç için verdiği rapor!
  •  
    Süper Lig'in eski yıldızı; şaşırtan bir "İMZA" attı

West Ham, şimdi de Ben Arfa için devrede!

Transferin hareketli takımı West Ham, bir dönem adı Türk takımları ile de anılan Hatem Ben Arfa'yı da transfer etmek istiyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
West Ham, şimdi de Ben Arfa için devrede!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Temmuz 2018 19:02
Bu sezon yaptığı Jack Wilshere, Felipe Anderson ve Andriy Yarmolenko gibi transferlerle gündem olan West Ham, şimdi de bonservisi elinde bulunan Hatem Ben Arfa ile ilgileniyor.

Geçen sezon Paris Saint-Germain'de yaşadığı sorunlar nedeniyle hiç oynayamayan ve bu sezon bonservisini elinde bulunduran 31 yaşındaki futbolcu, İngiliz basınına göre West Ham'a çok yakın.

Bir dönem transferde adı Türk kulüpleriyle de anılan Ben Arfa ile diğer Premier Lig ekipleri Leicester ve Wolves'un da ilgilendiği belirtiliyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için