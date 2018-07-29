West Ham, şimdi de Ben Arfa için devrede!

Bu sezon yaptığı Jack Wilshere, Felipe Anderson ve Andriy Yarmolenko gibi transferlerle gündem olan, şimdi de bonservisi elinde bulunanile ilgileniyor.Geçen sezon Paris Saint-Germain'de yaşadığı sorunlar nedeniyle hiç oynayamayan ve bu sezon bonservisini elinde bulunduran 31 yaşındaki futbolcu, İngiliz basınına göre West Ham'a çok yakın.Bir dönem transferde adı Türk kulüpleriyle de anılan Ben Arfa ile diğer Premier Lig ekipleri Leicester ve Wolves'un da ilgilendiği belirtiliyor.