West Ham, Declan Rice'ın fiyatını belirledi!

Premier Lig ekibi West Ham United, dev kulüplerin transfer etmek istediği Declan Rice'ın fiyatını belirledi. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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West Ham, Declan Rice'ın fiyatını belirledi!
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06 Mayıs 2023 17:38
West Ham ile etkili bir performans sergileyen Declan Rice için dev kulüpler harekete geçti.

ESPN'de yer alan habere göre; Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Newcastle ve Liverpool'un takip ettiği oyuncu için West Ham, 100 milyon sterlin talep ediyor.

Haberde oyuncuyu satmak istemeyen West Ham'ın fiyatı yüksek tutmakta kararlı olduğu belirtildi.

Declan Rice'ın Londra ekibiyle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Daha önce İngiliz oyuncunun takımdan ayrılmak istediği aktarılmıştı.

24 yaşındaki orta saha, bu sezon çıktığı 33 maçta 3 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.

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