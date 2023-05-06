West Ham, Declan Rice'ın fiyatını belirledi!

West Ham ile etkili bir performans sergileyen Declan Rice için dev kulüpler harekete geçti.



ESPN'de yer alan habere göre; Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Newcastle ve Liverpool'un takip ettiği oyuncu için West Ham, 100 milyon sterlin talep ediyor.



Haberde oyuncuyu satmak istemeyen West Ham'ın fiyatı yüksek tutmakta kararlı olduğu belirtildi.



Declan Rice'ın Londra ekibiyle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Daha önce İngiliz oyuncunun takımdan ayrılmak istediği aktarılmıştı.



24 yaşındaki orta saha, bu sezon çıktığı 33 maçta 3 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.





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