İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Wolverhampton Wanderers ile West Ham United karşı karşıya geldi. Molineux Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip West Ham United 2-1'lik skorla kazandı.



Wolves, 33. dakikada Pablo Sarabia'nın penaltı golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.



West Ham'da Emerson'un 63. dakikada bulduğu gol VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle iptal edildi.



72. dakikada Lucas Paqueta penaltıdan skora dengeyi getirdi. James Ward-Prowse, 84. dakikada West Ham adına galibiyet golünü attı.



Wolves, 90+9. dakikada Max Kilman ile bulduğu gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



Bu sonucun ardından West Ham puanını 48 yaparken, Wolves ise 42 puanda kaldı.



Wolves, gelecek hafta Nottingham Forest deplasmanına gidecek. West Ham ise sahasında Fulham'ı ağırlayacak.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU