West Ham'dan Boupendza için 8 milyon Euro!

Hatayspor'de geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan Gabonlu forvet Aaron Boupendza için bir transfer iddiası daha...



Gabon basınında yer alan haberlerde Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın Boupendza için Hatayspor'a 8 milyon euroluk teklifte bulunduğu iddia edildi.



Hatayspor'un bu teklife sıcak baktığı iddia edilirken pazarlıkların devam ettiği aktarıldı. Hatayspor, Boupendza için alt limit olarak 8 milyon euro bonservis bedeli belirlemişti.



Hatayspor'un Bordeaux'dan bonservissiz transfer ettiği 24 yaşındaki Boupendza, 36 Süper Lig maçınad 22 gol atmıştı.



