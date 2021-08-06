West Ham'dan Boupendza için 8 milyon Euro!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham'ın Boupendza için 8 milyon euroluk teklifte bulunduğu iddia edildi.

, Fotoğraf; AA
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West Ham'dan Boupendza için 8 milyon Euro!
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06 Ağustos 2021 09:06
Hatayspor'de geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan Gabonlu forvet Aaron Boupendza için bir transfer iddiası daha...

Gabon basınında yer alan haberlerde Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın Boupendza için Hatayspor'a 8 milyon euroluk teklifte bulunduğu iddia edildi.

Hatayspor'un bu teklife sıcak baktığı iddia edilirken pazarlıkların devam ettiği aktarıldı. Hatayspor, Boupendza için alt limit olarak 8 milyon euro bonservis bedeli belirlemişti.

Hatayspor'un Bordeaux'dan bonservissiz transfer ettiği 24 yaşındaki Boupendza, 36 Süper Lig maçınad 22 gol atmıştı. 


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