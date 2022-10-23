'MASUAKU BİZİ ŞAŞIRTMADI'

MASUAKU'YA TAKIM ARKADAŞLARINDAN DESTEK

ADA YOLU KAPALI

Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerinden biri olan Arthur Masuaku, Trabzonspor maçında yaptığı hata ile gole sebebiyet vermişti. Demokratik Kongolu futbolcu ile ilgili West Ham United taraftarlarından eleştiriler geldi.Masuaku'nun Trabzonspor maçında yaptığı hata West Ham United'a yakın spor sitelerinde de haber oldu. Söz konusu haber ile ilgili olarak bazı West Ham United taraftarları, 'Masuaku'nun hatası bizi şaşırtmadı. West Ham'da vasatı aşamadı. Gitmesi de doğru tercihti' yorumunu yaptı.Trabzonspor maçı sonrasında soyunma odasında çok üzgün olan Arthur Masuaku'ya başta Rachid Ghezzal ve Salih Uçan olmak üzere takım arkadaşları destek verdi. Masuaku, bu hata sebebiyle hem teknik heyet hem de futbolculardan özür dilemiş, sonrasında da sosyal medyadan bir özür mesajı paylaşmıştı.İngiliz basınında geride bıraktığımız haftalarda Arthur Masuaku'ya West Ham'a dönüş yolunun kapalı olduğu yazılmıştı. Beşiktaş şayet memnun kalırsa futbolcunun 2.2 milyon euro verip bonservisini alabilecek. Ancak; Ismael yönetim ile yaptığı görüşmede, 'Önce performansını ligin genelinde görelim, ona göre karar veririz' raporunu iletmişti.