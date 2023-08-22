İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, savunmasını Dinos Mavropanos ile güçlendirdi.Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Yunan savunma oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.Mavropanos, transferinin ardından yaptığı açıklamada,dedi.West Ham United, bu transfer için Stuttgart'a 20 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödeyecek.