İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Manchester United, evinde West Ham United ile karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Manchester United'a galibiyeti getiren gol, 53. dakikada kullanılan korner sonrasında Dawson'un kendi kalesine yaptığı vuruşla geldi. Kırmızı Şeytanlar, 2013/14 sezonundan bu yana ilk kez West Ham ile oynadığı 2 lig maçını da kazandı.
Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Manchester United, puanını 57 yaptı ve 2. sıradaki yerini korudu. Son 3 maçta 2. mağlubiyetini alan West Ham ise 48 puanla 5. sırada kaldı.
Premier Lig'in 30. haftasında Manchester United evinde Brighton ile karşılaşacakken, West Ham ise Arsenal'i konuk edecek.
Manchester United'a galibiyeti getiren gol, 53. dakikada kullanılan korner sonrasında Dawson'un kendi kalesine yaptığı vuruşla geldi. Kırmızı Şeytanlar, 2013/14 sezonundan bu yana ilk kez West Ham ile oynadığı 2 lig maçını da kazandı.
Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Manchester United, puanını 57 yaptı ve 2. sıradaki yerini korudu. Son 3 maçta 2. mağlubiyetini alan West Ham ise 48 puanla 5. sırada kaldı.
Premier Lig'in 30. haftasında Manchester United evinde Brighton ile karşılaşacakken, West Ham ise Arsenal'i konuk edecek.