West Ham attı, Manchester United kazandı!

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Manchester United, evinde West Ham United'ı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
West Ham attı, Manchester United kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Mart 2021 00:07
İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Manchester United, evinde West Ham United ile karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Manchester United'a galibiyeti getiren gol, 53. dakikada kullanılan korner sonrasında Dawson'un kendi kalesine yaptığı vuruşla geldi. Kırmızı Şeytanlar, 2013/14 sezonundan bu yana ilk kez West Ham ile oynadığı 2 lig maçını da kazandı.

Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Manchester United, puanını 57 yaptı ve 2. sıradaki yerini korudu. Son 3 maçta 2. mağlubiyetini alan West Ham ise 48 puanla 5. sırada kaldı.

Premier Lig'in 30. haftasında Manchester United evinde Brighton ile karşılaşacakken, West Ham ise Arsenal'i konuk edecek.







SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.