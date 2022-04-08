West Ham 10 kişiyle beraberliği kaptı

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında İngiliz West Ham United ile Fransız Olympique Lyon karşı karşıya geldi.
Londra Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol olmazken 45+3'te Creswell kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 10 kişi kalmasına rağmen ikinci yarıya hızlı başlayan West Ham, 52'de Bowen'in golüyle öne geçti. 66. dakikada Ndombele maça eşitliği getirdi ve mücadele 1-1 sona erdi.
İki takımı karşı karşıya getirecek rövanş karşılaşması ise 14 Nisan Perşembe günü Fransa'da oynanacak.
Londra Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol olmazken 45+3'te Creswell kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 10 kişi kalmasına rağmen ikinci yarıya hızlı başlayan West Ham, 52'de Bowen'in golüyle öne geçti. 66. dakikada Ndombele maça eşitliği getirdi ve mücadele 1-1 sona erdi.
İki takımı karşı karşıya getirecek rövanş karşılaşması ise 14 Nisan Perşembe günü Fransa'da oynanacak.