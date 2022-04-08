West Ham 10 kişiyle beraberliği kaptı

İngiliz ekibi West Ham, 10 kişi kaldığı maçta Olympique Lyon'la 1-1 berabere kaldı ve tur umutlarını rövanşa taşıdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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West Ham 10 kişiyle beraberliği kaptı
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08 Nisan 2022 00:07
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında İngiliz West Ham United ile Fransız Olympique Lyon karşı karşıya geldi.

Londra Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol olmazken 45+3'te Creswell kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 10 kişi kalmasına rağmen ikinci yarıya hızlı başlayan West Ham, 52'de Bowen'in golüyle öne geçti. 66. dakikada Ndombele maça eşitliği getirdi ve mücadele 1-1 sona erdi.

İki takımı karşı karşıya getirecek rövanş karşılaşması ise 14 Nisan Perşembe günü Fransa'da oynanacak.

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