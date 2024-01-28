West Bromwich - Wolves maçı yarıda kaldı!

FA Cup dördüncü turundaki West Bromwich Albion - Wolverhampton karşılaşması yarıda kaldı.
Karşılaşmanın 81. dakikasında sahaya seyirci girmesinin ardından iki takım futbolcuları ve hakemler soyunma odasına gitti ve maç yarıda kaldı.
Yarıda kalan maçta Wolverhampton'ın 2-0'lık üstünlüğü bulunuyordu. Wolves'in gollerini 38. dakikada Pedro Neto ve 78. dakikada Matheus Cunha atmıştı.
West Bromwich'te milli futbolcu Okay Yokuşlu karşılaşmaya ilk 11'de başlamıştı.
Karşılaşmanın 81. dakikasında sahaya seyirci girmesinin ardından iki takım futbolcuları ve hakemler soyunma odasına gitti ve maç yarıda kaldı.
Yarıda kalan maçta Wolverhampton'ın 2-0'lık üstünlüğü bulunuyordu. Wolves'in gollerini 38. dakikada Pedro Neto ve 78. dakikada Matheus Cunha atmıştı.
West Bromwich'te milli futbolcu Okay Yokuşlu karşılaşmaya ilk 11'de başlamıştı.