West Bromwich - Wolves maçı yarıda kaldı!

FA Cup dördüncü turundaki West Bromwich Albion - Wolverhampton karşılaşması, seyircilerin sahaya girmesinin ardından yarıda kaldı.

Haber; Sporx.com
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West Bromwich - Wolves maçı yarıda kaldı!
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28 Ocak 2024 16:35
Son güncelleme 28 Ocak 2024 16:40
FA Cup dördüncü turundaki West Bromwich Albion - Wolverhampton karşılaşması yarıda kaldı.

Karşılaşmanın 81. dakikasında sahaya seyirci girmesinin ardından iki takım futbolcuları ve hakemler soyunma odasına gitti ve maç yarıda kaldı.

Yarıda kalan maçta Wolverhampton'ın 2-0'lık üstünlüğü bulunuyordu. Wolves'in gollerini 38. dakikada Pedro Neto ve 78. dakikada Matheus Cunha atmıştı.

West Bromwich'te milli futbolcu Okay Yokuşlu karşılaşmaya ilk 11'de başlamıştı.

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