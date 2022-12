West Bromwich'ten Okay paylaşımı

West Bromwich'in Bristol City'i 2-0 yendiği karşılaşmada 90 dakika oynayan Okay Yokuşlu'nun performansıyla ilgili paylaşımı dikkat çekti.



Karşılaşmada 90 dakika oynayan ve oynadığı futbolla taraftarları mest eden Okay Yokluşlu'ya kulübü, Bristol City maçının ardından paylaşım yaptı. Paylaşımda "Okay Yokuşlu, tweet bu kadar" sözleri kullanılırken İngiliz taraftarlar yaptıkları yorumlarla Milli oyuncuya destek verdi.



İşte o paylaşım:









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ