West Brom'un kümede kalma planı: Cenk Tosun

Premier Lig'de kümede kalma savaşı veren West Bromwich, Cenk Tosun'u transfer etmek istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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West Brom'un kümede kalma planı: Cenk Tosun
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04 Ocak 2021 20:32
West Bromwich teknik direktörü Sam Allardyce, daha önce Everton'da birlikte çalıştığı Cenk Tosun'la yeniden buluşmak istiyor.

Premier Lig'de kümede kalma savaşı veren West Bromwich, devre arasında milli oyuncuyu kiralık olarak kadroya katmanın planını yapıyor. İngiliz ekibi, kümede kalmayı başarırsa Cenk'le uzun vadeli bir sözleşme yapacak.

ALLARDYCE'IN STOPER VE FORVET PLANI

Deneyimli teknik adam Sam Allardyce, devre arası transfer döneminde bir stoper transferi de istiyor.

Dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle form tutmakta zorlanan Cenk Tosun, bu sezon Everton'da sadece 6 maçta görev alabildi. 29 yaşındaki forvet, Richarlison ve Calvert-Lewinli kadroda süre almakta zorlanıyor.



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