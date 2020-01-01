West, boykot yapan NBA oyuncularını tebrik etti!

NBA efsanesi Jerry West, oyuncuların toplumsal değişim için boykot yapma kararı ile ilgili konuştu.



Milwaukee Bucks ekibi, Orlando Magic'e karşı oynamak için sahaya çıkamayınca, NBA oyuncuları Çarşamba günü toplu olarak sosyal değişim için boykot kararı almışlardı.



West, ırkçı adaletsizliğe ve polis vahşetine karşı konuşma cesareti gösteren oyunculara övgü yağdırdı.



82 yaşındaki efsane oyuncu, KCAL9 muhabiri Jim Hill ile yaptığı telefon röportajında şunları söyledi:



"NBA'i alkışlıyorum, ama daha da önemlisi, oyuncuların bu ülkede olup biten yanlışları dile getirecek bir platforma sahip olma cesaretini de. Bu beni inanılmaz derecede rahatsız ediyor. İnanılmaz derecede rahatsız oluyorum."



Oyuncular, ABD'deki siyahi topluluğun karşı karşıya olduğu sorunları konuşmak için sürekli olarak Orlando'daki NBA bubble'ını kullanıyorlar.



