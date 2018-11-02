Wesley Sneijder'den derbi paylaşımı

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'de karşı karşıya gelirken Wesley Sneijder de eski takımına destek verdi
Al Gharafa'da forma giyen Wesley Sneijder, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray'a başarı diledi.
Instagram'dan Galatasaray taraftarının koreografisini paylaşan Sneijder, "Haydi Cimbom" yazdı ve sarı-kırmızı kalp emojisi bıraktı.
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Al Gharafa'da forma giyen Wesley Sneijder, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray'a başarı diledi.
Instagram'dan Galatasaray taraftarının koreografisini paylaşan Sneijder, "Haydi Cimbom" yazdı ve sarı-kırmızı kalp emojisi bıraktı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın