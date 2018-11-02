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Wesley Sneijder'den derbi paylaşımı

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'de karşı karşıya gelirken Wesley Sneijder de eski takımına destek verdi

Kaynak: Sporx.com
Wesley Sneijder'den derbi paylaşımı
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02 Kasım 2018 21:25
Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'de karşı karşıya gelirken Wesley Sneijder de eski takımına destek verdi

Al Gharafa'da forma giyen Wesley Sneijder, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray'a başarı diledi.

Instagram'dan Galatasaray taraftarının koreografisini paylaşan Sneijder, "Haydi Cimbom" yazdı ve sarı-kırmızı kalp emojisi bıraktı.





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