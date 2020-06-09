Wesley Sneijder: "Şu anda antrenörlük planım yok"

Hakkında Galatasaray iddiaları çıkan Wesley Sneijder, antrenörlük yapıp yapmayacağıyla ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Wesley Sneijder: 'Şu anda antrenörlük planım yok'
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09 Haziran 2020 18:20
Galatasaray'da teknik ekibe katılacağı konuşulan Wesley Sneijder, henüz antrenörlük yapma planı olmadığını söyledi.

Şu anda oyunculara rehberlik yaptığını kaydeden Hollandalı, "Hiçbir zaman futboldan tamamıyla kopmayacağım, böyle bir şey düşünülemez. Şu anda futbolculara rehberlik yapıyorum. Gerçekten rehberlik ama, menajer olarak çağrılmak istemem. Bir futbolcu olma sürecindeki tecrübelerimi aktarıyorum ve bu yönde çalışıyorum. Bir gün teknik direktör olmayı alternatifler arasından çıkaramam, şu anda bile kaşınmaya başladım." ifadelerini kullandı.

"BENİM EVİMDE AYNA VAR"

Kilolu fotoğrafları sosyal medyada çok konuşulan Sneijder, "30 yıl aktif spor yaptıktan sonra, her gün idman yaptıktan ve bir anda durduktan sonra vücudunun buna alışması gerekiyor. Evde bir aynam var, ben de biraz kilo aldığımın farkındayım." diye konuştu.

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