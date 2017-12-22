Wesley Sneijder ile yollar ayrılıyor!

'ın Nice kariyeri sona ermek üzere! Sezon başında'dan ayrılıp Nice ile sözleşme imzalayan Hollandalı yıldızın, Fransız ekibinden ayrılacağı belirtildi.Fransız gazetesi L'Equipe'in iddiasına göre Sneijder, takımda yeteri kadar forma şansı bulamamsından dolayı ayrılmayı kafasına koydu. Sezon başında sakatlıkları nedeniyle oynayamayan Sneijder, sezon ortasında da kadroya girmekte zorluklar yaşamıştı.33 yaşındaki futbolcunun Nice ekibinde mutsuz olduğu ve bir sonraki durağının MLS olmasının muhtemel olduğu kaydedildi. Nice'in ise Sneijder'i Amerika'ya yollayıp, yüksek maaşından kurtulmak istediği açıklandı.Bu sezon Fransız ekibinde hayal kırıklığı yaratan Wesley Sneijder, Nice formasıyla sadece 8 maça çıkabilirken 1 asist yapabildi.