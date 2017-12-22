  •  
    6-2'den sonra Volkan; "Bu utancı temizleriz.."
  •  
    Galatasaray taraftarının en çok istediği transfer
  •  
    Üç büyüklerin tarihi transfer kapışması
  •  
    Janssen, Fenerbahçe'yi yaktı! İşte o şok rapor!..
  •  
    Beşiktaş sezon sonu SİL baştan! 10 BİLET hazır!

Wesley Sneijder ile yollar ayrılıyor!

Sezon başında Galatasaray'dan Nice takımına transfer olan Wesley Sneijder'in Fransız ekibinden ayrılacağı iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Wesley Sneijder ile yollar ayrılıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Aralık 2017 15:52
Wesley Sneijder'ın Nice kariyeri sona ermek üzere! Sezon başında Galatasaray'dan ayrılıp Nice ile sözleşme imzalayan Hollandalı yıldızın, Fransız ekibinden ayrılacağı belirtildi.

Fransız gazetesi L'Equipe'in iddiasına göre Sneijder, takımda yeteri kadar forma şansı bulamamsından dolayı ayrılmayı kafasına koydu. Sezon başında sakatlıkları nedeniyle oynayamayan Sneijder, sezon ortasında da kadroya girmekte zorluklar yaşamıştı.

FRANSA'DA MUTSUZ

33 yaşındaki futbolcunun Nice ekibinde mutsuz olduğu ve bir sonraki durağının MLS olmasının muhtemel olduğu kaydedildi. Nice'in ise Sneijder'i Amerika'ya yollayıp, yüksek maaşından kurtulmak istediği açıklandı.

Bu sezon Fransız ekibinde hayal kırıklığı yaratan Wesley Sneijder, Nice formasıyla sadece 8 maça çıkabilirken 1 asist yapabildi.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Volkswagen Passat
2011 MODEL PASSAT F1 DSG ŞANZUMAN OTOMAT
72.900 TL
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy - Combi 1.9 Tdi
49.500 TL
Volkswagen Passat
2011 MODEL PASSAT F1 DSG ŞANZUMAN OTOMAT
72.900 TL
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy - Combi 1.9 Tdi
49.500 TL
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için