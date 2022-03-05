Wesley Sneijder'den Hakan Çalhanoğlu yanıtı!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder; Süper Lig'de oynayan Samuel Eto'o, Marco Materazzi ve Gianluca Pagliuca ile beraber Inter'in Salernitana maçı öncesinde kulübün efsaneler listesine dahil edildiği törende açıklamalarda bulundu.



Galatasaray'a transfer olduğu 2013'ten beri Inter'in stadı San Siro'ya ilk kez geldiğini açıklayan Sneijder, Real Madrid'den Inter'e transferi hakkında "Gerçek bir takımımız vardı. Inter'e gelmeden önce Real Madrid'de oynarken Mourinho beni 1000 kere aradı. Takımlarının çok güçlü olduğunu ama iyi bir 10 numaraya ihtiyaçları olduğunu söyledi. Bu bana hemen özgüven verdi ve geldiğimde gerçek bir takımın olduğunu gördüm." dedi.



O Inter ile bugünkü Inter'i karşılaştırması istenen Sneijder "2010 gibiler demek istemiyorum ama bu da kesinlikle iyi bir takım. Hakan Çalhanoğlu'nu beğeniyorum. Takımın iyi bir mentalitesi var." dedi.



38 yaşındaki isim, Hakan Çalhanoğlu'nun kendisine benzeyip benzemediği hakkındaki soruya ise "Onda kendimi görüyorum demek istemiyorum. Bu tarz şeyleri sevmiyorum." şeklinde cevapladı.



2013-2017 yılları arasında Galatasaray'da da forma giyen Hollandalı orta saha oyuncusu, Inter'de 116 maçta 22 gol atıp 35 de asist yaptı. Daha sonra Galatasaray'da ise 175 maçta 45 gol atıp 44 asist yaptı.





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