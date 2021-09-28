Wesley Sneijder: 'Ajax, 2. yarıda pek zorlamadı'

Beşiktaş'ın Ajax'a 2-0 mağlup olduğu mücadeleyi Hollanda'da yorumlayan Wesley Sneijder, siyah-beyazlıların Kenan Karaman ile bulduğu ancak faul gerekçesiyle iptal edilen golünde kararın doğru olduğunu söyledi.



Pozisyonda kararın doğru olduğunu vurgulayan Hollandalı oyuncu, "Beşiktaş'ın verilmeyen golünde bence omuzla bir müdahale var. Gol verilseydi de VAR incelemesi sonunda iptal edilirdi" ifadelerini kullandı.



Ajax'ın 2. yarıda daha sakin bir oyun tercih ettiğini belirten Sneijder, "Önemli olan sonuçtur. 2. yarıda bir adım geriye atarak çok fazla enerji koymadıklarını hissettim. Sadece sakince futbol oynadılar ve maçın bittiğini düşündüler. Artık hafta sonuna odaklanmışlardı" dedi.



