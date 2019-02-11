  •  
    "İstanbul'a Galatasaray'ı yenmek için geldik ve..."
  •  
    Talisca'dan Benfica için flaş Galatasaray uyarısı!
  •  
    ...Ve YASAKLI hakemler! Hangi takımlara yoklar?
  •  
    İşte Terim'in yeni sezon için istediği ilk transfer
  •  
    Beşiktaş'ın A ve B planı; Sürpriz gelişmeler var!

Wesley Sneijder, 1 ay sahalardan uzak!

Katar'ın Al-Gharafa takımında oynayan Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, sakatlığı nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Wesley Sneijder, 1 ay sahalardan uzak!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Şubat 2019 19:30
Katar'ın Al-Gharafa takımında kariyerini sürdüren Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, sakatığı nedeniyle 1 ay forma giyemeyecek.

Al-Gharafa Teknik Direktörü Christian Gourcuff, 34 yaşındaki futbolcunun sakatlığını doğrularken Sneijder'in Asya Şampiyonlar Ligi kadrosundan çıkarttıklarını belirtti.

Hollandalı futbolcunun sözleşmesi, bu sezon sonunda sona eriyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için