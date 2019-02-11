Wesley Sneijder, 1 ay sahalardan uzak!

Katar'ın Al-Gharafa takımında kariyerini sürdüren Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, sakatığı nedeniyle 1 ay forma giyemeyecek.
Al-Gharafa Teknik Direktörü Christian Gourcuff, 34 yaşındaki futbolcunun sakatlığını doğrularken Sneijder'in Asya Şampiyonlar Ligi kadrosundan çıkarttıklarını belirtti.
Hollandalı futbolcunun sözleşmesi, bu sezon sonunda sona eriyor.
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Al-Gharafa Teknik Direktörü Christian Gourcuff, 34 yaşındaki futbolcunun sakatlığını doğrularken Sneijder'in Asya Şampiyonlar Ligi kadrosundan çıkarttıklarını belirtti.
Hollandalı futbolcunun sözleşmesi, bu sezon sonunda sona eriyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın