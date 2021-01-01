Wesley Johnson'ın, Kobe ile anısı!: "Hünerim ve lanetim..."

Eski NBA oyuncusu Wesley Johnson, eski efsane takım arkadaşı Kobe Bryant'ın kendisine nasıl ilham verdiğini açıkladı.



Johnson kariyerinin iki yılını Los Angeles Lakers'da Kobe ile geçirmişti. Takımla olan dönemi sırasında Kobe emekliliğine yaklaşıyordu ve Lakers için çok parlak dönemler değildi.



Bununla birlikte, Kobe asla pes etmeyen tavrıyla biliniyordu ve hala LA'in kazanmasına yardımcı olmak için elinden geleni yapıyordu.



Johnson, Lakers'ın bir maçta Golden State Warriors'a yenildiğinde Bryant'ın söyledikleri hakkında bir anısını şöyle paylaştı:



"Kobe'den uzun bir mesaj gelmişti ve 'Bu oyundan çıkarımın nedir?' demiş ve ayrıca 'Hünerim ve aynı zamanda lanetim, eğer sahada kimsenin benimle rekabet etmeyeceğini düşünürsem, herkese karşı tek başıma savaşmamdır. Ama senin benimle bu meydan okumayı kabul ettiğini ve bunu benimsediğini hissediyorum, peki bunu neden yapıyorsun?' diye sormuştu."



Johnson, Kobe'nin sorusuna verdiği yanıtı ise şu şekilde yorumladı:



"Temelde kim olduğumu görmek istediğini düşünmüştüm. Ben bu oyunu, rekabet etmeyi ve tavrım pasif olarak gözükse de, sahada her türlü oynamayı seviyorum diye düşünmüştüm."



Johnson bu anın, Kobe gibi bir süperstarın kendisine oyunun kendisi için ne anlama geldiğini ilk kez soruşu olduğunu da belirtti.



