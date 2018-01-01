WESG'nin bütün detayları belli oldu



13 Mart'ta başlayıp 5 gün süreyle sürecek olan tam $1.500.000 ödül havuzlu WESG Dünya Finalleri'nde 32 takım mücadele edecek. Dörder takımdan 8 grupta büyük mücadele başlayacak. Hainan Adası'nda Uluslar arası sergi ve kongre merkezinde düzenlenecek olan turnuvada grup birinci ve ikincileri tekrar kurayla 4 gruba ayrılacaklar ve $10.000 ödülü garantileyecekler. Bu gruplarda ilk ikiye giren takımlarsa tekli eliminasyon sisteminin uygulanacağı play-off aşamasına yükselecek.



Space Soldiers, daha önce de bu sahnede bulunmuş ve hatırlanacağı üzere üçüncülük maçında Virtus.pro'ya yenilerek $60.000 kazanmıştı. Bu kez tekrar Avrupa #3 slotundan turnuvaya katılım gösterecek olan temsilcimiz F grubunda Recca, Isurus ve Limitless takımlarına karşı mücadele edecek. Bu grupta seri başı olarak bulunan SpaceS'de tek hedef bu kez daha iyi bir sıralama yapmak olacaktır. Space Soldiers gibi seri başı olan diğer takımlarsa MVP PK, GODSENT, SK Gaming, EnVyUs, Cloud9 ve ORDER. Takım listesine baktığımızda turnuvanın ilerleyen günlerinde çok büyük mücadelelerin bizi beklediğini görebiliyoruz.



Geçtiğimiz yıl 2 temsilci gönderdiğimiz turnuvada bu kez sadece Space Soldiers $800.000'lık aslan payını kapmak için savaşacak. İkincinin $300.000, üçüncünün $150.000 kazanacağı turnuvada diğer gruplar şu şekilde:



A grubu: MVP PK, subtLe, TeamOne, NSPR

B grubu: GODSENT, AGO, Swole Patrol, B.O.O.T

C grubu: ViCi, Belçika Karması, Parallax, Wololos

D grubu: SK, BIG, Rusya Karması, New4

E grubu: Ukrayna Karması, EnVyUs, Bravado, Viva Algeria

F grubu: Space Soldiers, Recca, Isurus, Limitless

G grubu: Cloud9, The Onliners, SZ Absolute, fnatic

H grubu: ORDER, NOREG, EMC, MAX