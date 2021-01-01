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Wes Unseld, Orlando'daki koçluk işi için ikinci kez görüştü!

Denver Nuggets'ın yardımcı koçu Wes Unseld'in Orlando Magic'in boştaki başantrenörlük işi için ikinci bir görüşme yaptığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Denver Nuggets'ın yardımcı koçu Wes Unseld'in Orlando Magic'in boştaki başantrenörlük işi için ikinci bir görüşme yaptığı bildirildi.

Unseld, üçü Magic'te olmak üzere NBA'deki son 16 yılını asistan koçluk yaparak geçirmişti.

45 yaşındaki koç, Michael Malone'un kadrosundaki altıncı sezonunu yeni bitirdi ve asıl sorumlulukları, takımın savunması üzerineydi. Orlando, 2020-21 sezonunu savunma verimliliğinde 26. sırada tamamlamıştı.

Nikola Jokic, Jamal Murray ve Michael Porter Jr. gibi yıldızların gelişimini de denetlemiş olan Unseld'in adı, son birkaç yaz boyunca çok sayıda koçluk işiyle bağlantılıydı.

Magic, üç sezonun ardından Haziran başında Steve Clifford ile yollarını ayırmıştı.


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