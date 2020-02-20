Leipzig'in bu sezonki performansıyla büyük fark yaratan oyuncusu Timo Wernet, Tottenham'ı 1-0 yendikleri maçın ardından Liverpool sözlentilerine açıklık getirdi.Maçın ardından yaptığı açıklamada Timo Werner Liverpool'un ilgisinden memnun olduğunu belirterek," Liverpool dünyanın şu anda en iyi takımı. Onların ilgisi gurur veriyor. Memnunum, böyle bir takımın ilgisi herkesi gururlandırır. Orada çok iyi futbolcular olduğunu biliyorum" sözlerini kullandı.Werner ayrıca turu geçmek için avantaj elde ettiklerini ve Tottenham'ı Almanya'da da yenerek çeyrek finale çıkmak istediklerini söyledi.Sözleşmesinde Nisan ayına kadar 58 milyon euro'ya serbest kalır maddesi bulunan Timo Werner, bu sezon 31 maçta 25 gol 9 asistlik performansıyla göz kamaştırdı.