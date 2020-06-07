"Werner, Liverpool'da oynayabilecek kadar yetenekli değil"

Son dönemde adı sık sık Avrupa devleri ile anılan Werner için, efsane İngiliz forveet Robbie Fowler'den çarpıcı bir yorum geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; DieRotenBullen.com
'Werner, Liverpool'da oynayabilecek kadar yetenekli değil'
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07 Haziran 2020 17:49
Transfer dönemi öncesi adı sık sık Liverpool ile anılan Timo Werner, sürpriz bir şekilde Chelsea ile anlaştı.

Timo Werner ile anlaşan Chelsea, kulübü RB Leipzig'e oyuncunun 60 milyon avroluk sözleşme fesih bedelini ödeyerek transferi tamamlayacak.

Efsane İngiliz forvet Robbie Fowler, bu transfer üzerine çarpıcı yorumlarda bulundu.

"WERNER, LIVERPOOL SEVİYESİNDE DEĞİL"

Robbie Fowler, Mirror'daki yazısında; "Werner'in yetenekli olduğunun farkındayım ve gerçekten sahada çok özel anlar yaratıyor. Ancak Werner, Liverpool'un öndeki üçlüsü ile aynı seviyede mi? Bence değil. Werner maçlara düzenli olarak etkisini bırakmıyor. Sözleşme imzaladığında forma rekabetine girmesi, Chelsea'da mümkün ama Liverpool'da mümkün olmazdı." dedi.

Takımı RB Leipzig ile harika bir dönem geçiren 24 yaşındaki Timo Werner, bu sezon takımı ile çıktığı 41 resmi maçta; takımına 31 gol ve 13 asistlik katkı sağladı.

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