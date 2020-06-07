'Werner, Liverpool'da oynayabilecek kadar yetenekli değil'

Transfer dönemi öncesi adı sık sık Liverpool ile anılan Timo Werner, sürpriz bir şekilde Chelsea ile anlaştı.Timo Werner ile anlaşan Chelsea, kulübü RB Leipzig'e oyuncunun 60 milyon avroluk sözleşme fesih bedelini ödeyerek transferi tamamlayacak.Efsane İngiliz forvet Robbie Fowler, bu transfer üzerine çarpıcı yorumlarda bulundu.Robbie Fowler, Mirror'daki yazısında; "" dedi.Takımı RB Leipzig ile harika bir dönem geçiren 24 yaşındaki Timo Werner, bu sezon takımı ile çıktığı 41 resmi maçta; takımına 31 gol ve 13 asistlik katkı sağladı.