Werner golü hatırladı, Chelsea kazandı

Premier Lig'in 24. haftasında Chelsea, sahasında Newcastle United'ı 2-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Werner golü hatırladı, Chelsea kazandı
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16 Şubat 2021 02:11
İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Chelsea, sahasında Newcastle United'ı 2-0 yendi.

Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda konuk ettiği Newcastle United'a karşı 31. dakikada Olivier Giroud ve 39. dakikada Timo Werner'in attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Londra temsilcisi Chelsea, ikinci yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Chelsea, puanını 42'ye yükseltirken, Newcastle United, 25 puanda kaldı.



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