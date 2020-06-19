Werder Bremen'den Kruse için transfer açıklaması

Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı fesheden ve kulübün tepkisini çeken Max Kruse için, Almanya'dan transfer açıklaması geldi.Max Kruse'nin, 2016-2019 yılları arasında formasını giydiği Werder Bremen'den açıklama geldi.Werder Bremen Sportif Direktörü Frank Baumann yaptığı açıklamada; "" dedi.Alman yıldız Max Kruse, Fenerbahçe Kulübü ile olan sözleşmesini feshetti. Sarı-lacivertli kulüp, Max Kruse'nin sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini duyurdu.Fenerbahçe'nin açıklamasında "" denildi.