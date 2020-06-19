Werder Bremen'den Kruse için transfer açıklaması

Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Max Kruse için Werder Bremen tarafından transfer açıklaması geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Werder Bremen'den Kruse için transfer açıklaması
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19 Haziran 2020 13:10
Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı fesheden ve kulübün tepkisini çeken Max Kruse için, Almanya'dan transfer açıklaması geldi.

Max Kruse'nin, 2016-2019 yılları arasında formasını giydiği Werder Bremen'den açıklama geldi.

"GÜNDEMİMİZDE DEĞİL"

Werder Bremen Sportif Direktörü Frank Baumann yaptığı açıklamada; "Max Kruse, şu an gündemimizde değil. Bizim için çok önemli olan sezonun son iki maçına konsantreyiz ve transfer meselelerini erteledik." dedi.

NE OLDU?

Alman yıldız Max Kruse, Fenerbahçe Kulübü ile olan sözleşmesini feshetti. Sarı-lacivertli kulüp, Max Kruse'nin sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini duyurdu.

FENERBAHÇE TEPKİ GÖSTERDİ

Fenerbahçe'nin açıklamasında "Kulübümüzün futbolcuya pandemi süreci öncesine ait hiçbir borcu bulunmamaktadır. Pandemi sürecine denk gelen ödemeler konusunda ise kendisi ile FIFA ve TFF sirkülerleri ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır. Bu bağlamda gerçekleştirmiş olduğu fesih, nezdimizde haksız ve mesnetsizdir. Konu spor yargısına taşınacak olup, Kulübümüz menfaatleri için her türlü girişimde bulunulacaktır." denildi.





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